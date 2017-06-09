На Гаваях стався землетрус магнітудою 5,3

10:31, 9 червня 2017
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У четвер, 8 червня, на Гаваях (США) стався землетрус магнітудою 5,3.

На Гаваях стався потужний землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
На Гаваях стався потужний землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

У Чилі стався землетрус магнітудою 5,2

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 18 км на південний схід від Волкейно. Осередок землетрусу залягав на глибині 7,1 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у Перу 5 червня стався землетрус магнітудою 6,2. Підземні поштовхи докотилися до сусіднього Еквадору.

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