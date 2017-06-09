Киян попереджають про сильний вітер

11:25, 9 червня 2017
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Сьогодні, 9 червня, у столиці очікується сильний вітер.

У Києві сьогодні очікується сильний вітер / Югополис
У Києві сьогодні очікується сильний вітер / Югополис

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

У Києві сьогодні без опадів, вдень до +24°

"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 9 червня пориви вітру 15-18 м/с", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, протягом 9-11 червня в окремих регіонах України очікується надзвичайна пожежна небезпека.

Зокрема, 9 -10 червня у Києві утримається пожежна небезпека 4 класу.

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