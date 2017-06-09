Погода на вихідні: в Україні буде тепло і майже без опадів (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, цими вихідними в Україні практично без опадів, у всіх регіонах потепліє.
У столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі +15°, вдень +22°. У неділю хмарно з проясненнями, +16°...+23°.
У Львові завтра хмарно з проясненнями, вночі +12°, вдень +24°. У неділю сонячно, +11°...+22°.
Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі, у багатьох регіонах збережеться прохолодна погода (карта)
У Луцьку в суботу вночі +13°, вдень +24°, без опадів. У неділю вночі +13°, вдень +25°, ясно і без опадів.
У Вінниці в суботу мінлива хмарність, температура повітря +12°...+24°. У неділю до +24°, без опадів.
Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі +14°, вдень +27°. У неділю +14°...+27°.
У Харкові в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі +6°, вдень +18°. У неділю +10°...+21°, без опадів.
У Дніпрі в суботу хмарно з проясненнями. Температура вночі +13°, вдень +19°. У неділю без опадів, температура повітря +12°...+22°.
У Сімферополі завтра мінлива хмарність, +11°...+23°, можливий дощ. У неділю +14°...+22°, можливий дощ.
Жителям Маріуполя обіцяють на суботу невелику хмарність, температура вночі +15°, вдень +28°. У неділю без опадів, температура до +25°.
У Краматорську в суботу хмарно, температура вночі +13°, вдень +25°. У неділю температура до +21°, без опадів.
У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями, температура вночі +13°, вдень +26°. У неділю +11°...+21°, без опадів.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу невелика хмарність, температура до +17°. У неділю можливий дощ, вночі - +4°, вдень +16°.
У Моршині на Львівщині в суботу хмарно, вночі +7°, вдень +23°. У неділю без опадів, вночі +16°, вдень до +29°.
У Трускавці у суботу мінлива хмарність, температура до +23°. У неділю температура вдень +21°, без опадів.
У Сваляві завтра без опадів, +21°, в неділю можлива гроза, температура повітря +8° ...+22°.
У Затоці в суботу сонячно, температура вночі +15°, вдень до +22°. У неділю без опадів, до +27°.
У Бердянську на вихідних очікується сонячна погода, в суботу температура +13° ...+28°, у неділю до +24°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +11°
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Дніпро+34°... +20°
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Донецьк+34°... +17°
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Житомир+25°... +12°
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Запоріжжя+34°... +21°
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Івано-Франківськ+16°... +9°
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Київ+29°... +14°
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Кіровоград+34°... +18°
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Луганськ+34°... +17°
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Луцьк+16°... +10°
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Львів+14°... +10°
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Миколаїв+33°... +20°
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Одеса+33°... +19°
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Полтава+32°... +19°
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Рівне+18°... +9°
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Сімферополь+33°... +18°
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Суми+31°... +18°
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Тернопіль+18°... +9°
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Харків+32°... +21°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницький+20°... +8°
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Черкаси+33°... +17°
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Чернігів+29°... +13°
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Чернівці+21°... +11°