Погода на вихідні: в Україні буде тепло і майже без опадів (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, цими вихідними в Україні практично без опадів, у всіх регіонах потепліє.

На вихідних в Україні буде тепло / 7-themes.com

У столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі +15°, вдень +22°. У неділю хмарно з проясненнями, +16°...+23°.

У Львові завтра хмарно з проясненнями, вночі +12°, вдень +24°. У неділю сонячно, +11°...+22°.

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У Луцьку в суботу вночі +13°, вдень +24°, без опадів. У неділю вночі +13°, вдень +25°, ясно і без опадів.

У Вінниці в суботу мінлива хмарність, температура повітря +12°...+24°. У неділю до +24°, без опадів.

Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі +14°, вдень +27°. У неділю +14°...+27°.

У Харкові в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі +6°, вдень +18°. У неділю +10°...+21°, без опадів.

Прогноз на 10 червня / УНІАН

Прогноз на 11 червня / УНІАН

У Дніпрі в суботу хмарно з проясненнями. Температура вночі +13°, вдень +19°. У неділю без опадів, температура повітря +12°...+22°.

У Сімферополі завтра мінлива хмарність, +11°...+23°, можливий дощ. У неділю +14°...+22°, можливий дощ.

Жителям Маріуполя обіцяють на суботу невелику хмарність, температура вночі +15°, вдень +28°. У неділю без опадів, температура до +25°.

У Краматорську в суботу хмарно, температура вночі +13°, вдень +25°. У неділю температура до +21°, без опадів.

У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями, температура вночі +13°, вдень +26°. У неділю +11°...+21°, без опадів.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу невелика хмарність, температура до +17°. У неділю можливий дощ, вночі - +4°, вдень +16°.

У Моршині на Львівщині в суботу хмарно, вночі +7°, вдень +23°. У неділю без опадів, вночі +16°, вдень до +29°.

У Трускавці у суботу мінлива хмарність, температура до +23°. У неділю температура вдень +21°, без опадів.

У Сваляві завтра без опадів, +21°, в неділю можлива гроза, температура повітря +8° ...+22°.

У Затоці в суботу сонячно, температура вночі +15°, вдень до +22°. У неділю без опадів, до +27°.

У Бердянську на вихідних очікується сонячна погода, в суботу температура +13° ...+28°, у неділю до +24°.

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