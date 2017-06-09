На Закарпатті через удар блискавки сталася пожежа у житловому будинку

13:00, 9 червня 2017
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У селі Загаття Закарпатської області через удар блискавки сталася пожежа у житловому будинку.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Закарпатській області.

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"7 червня о 19:38 до іршавських рятувальників надійшло повідомлення про те, що на вулиці Партизанській у селі Загаття на території приватного домоволодіння виникла пожежа у житловому будинку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пожежним вдалося врятувати житловий будинок від знищення вогнем, а також не допустити перекидання пожежі на хлів господарів. Внаслідок пожежі знищено покрівлю на площі 10 кв. м, а також частково пошкоджено на площі 5 кв. м. 

Нагадаємо, у Глухові Сумської області від удару блискавки загинув поліцейський.

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