На Закарпатті через удар блискавки сталася пожежа у житловому будинку

У селі Загаття Закарпатської області через удар блискавки сталася пожежа у житловому будинку.

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Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Закарпатській області.

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"7 червня о 19:38 до іршавських рятувальників надійшло повідомлення про те, що на вулиці Партизанській у селі Загаття на території приватного домоволодіння виникла пожежа у житловому будинку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пожежним вдалося врятувати житловий будинок від знищення вогнем, а також не допустити перекидання пожежі на хлів господарів. Внаслідок пожежі знищено покрівлю на площі 10 кв. м, а також частково пошкоджено на площі 5 кв. м.

Нагадаємо, у Глухові Сумської області від удару блискавки загинув поліцейський.