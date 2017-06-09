На сході України оголосили штормове попередження

14:32, 9 червня 2017
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У п’ятницю, 9 червня, на сході України очікуються грози та сильний вітер.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі, у багатьох регіонах збережеться прохолодна погода (карта)

"9 червня в Харківській, Донецькій та Луганській областях грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Погода УНІАН, цими вихідними в Україні практично без опадів, у всіх регіонах потепліє.

Зокрема, у Донецькій і Луганській областях у суботу повітря прогріється до +27°.

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