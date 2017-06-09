У ПАР жертвами бурі і лісової пожежі стали дев'ять осіб

У результаті бурі і лісової пожежі, що сталися в різних районах Західно-Капської провінції, принаймні дев'ять людей загинули і кілька отримали поранення.

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Про це повідомляє Xinhua з посиланням на Центр контролю за стихійними лихами ПАР.

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Найсильніший за останні 30 років ураган накрив 6 і 7 червня законодавчу столицю Кейптаун і Західно-Капську провінцію. За офіційними даними, шторм зруйнував сотні будинків, повалено численні дерева, дороги були паралізовані, у Кейптауні п'ять людей загинули.

Одночасно з цим в містечку, розташованому в 600 км на схід від Кейптауна, сталася серйозна лісова пожежа, у результаті якої щонайменше чотири людини загинули, більше десяти тисяч осіб були евакуйовані, сотні будинків і великі лісові масиви згоріли.

Нагадаємо, у результаті ДТП, викликаних пиловими бурями, в американському штаті Іллінойс загинула одна людина.