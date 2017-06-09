У ПАР жертвами бурі і лісової пожежі стали дев'ять осіб

15:27, 9 червня 2017
1295
0

У результаті бурі і лісової пожежі, що сталися в різних районах Західно-Капської провінції, принаймні дев'ять людей загинули і кілька отримали поранення.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Про це повідомляє Xinhua з посиланням на Центр контролю за стихійними лихами ПАР.

Піщана буря накрила ізраїльський Ейлат (відео)

Найсильніший за останні 30 років ураган накрив 6 і 7 червня законодавчу столицю Кейптаун і Західно-Капську провінцію. За офіційними даними, шторм зруйнував сотні будинків, повалено численні дерева, дороги були паралізовані, у Кейптауні п'ять людей загинули.

Одночасно з цим в містечку, розташованому в 600 км на схід від Кейптауна, сталася серйозна лісова пожежа, у результаті якої щонайменше чотири людини загинули, більше десяти тисяч осіб були евакуйовані, сотні будинків і великі лісові масиви згоріли.

Нагадаємо, у результаті ДТП, викликаних пиловими бурями, в американському штаті Іллінойс загинула одна людина.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
На Балі вивергається вулкан Агунг, сотні жителів евакуйовані (фоторепортаж) На Балі вивергається вулкан Агунг, сотні жителів евакуйовані (фоторепортаж)
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках України Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках України
Негода в Україні: знеструмлено 204 населених пункти, на Луганщині повалено понад 100 дерев Негода в Україні: знеструмлено 204 населених пункти, на Луганщині повалено понад 100 дерев
Грози, град та шквали: в Україні оголошено штормове попередження Грози, град та шквали: в Україні оголошено штормове попередження
У Києві сьогодні дощ, температура до +28° У Києві сьогодні дощ, температура до +28°
В Україні сьогодні місцями зливи з грозами, на сході до + 37° (карта) В Україні сьогодні місцями зливи з грозами, на сході до + 37° (карта)
У Чернівцях після зливи підтоплені десятки вулиць, значна частина міста залишається без електрики У Чернівцях після зливи підтоплені десятки вулиць, значна частина міста залишається без електрики

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
74 %
752 мм
2.4 м/с
2 %
Стрічка новин