Рятувальники попереджають про підвищення рівнів води на річках України

Протягом 9-10 червня на річках України очікується підвищення рівнів води.

на річках України очікується підвищення рівнів води / galleryua.com

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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Зокрема, продовження підйомів рівнів води у зв’язку з добіганням паводкової хвилі над рівнями на 08:00 9 червня очікується:

- протягом 9 червня на Тисі біля смт Вилок на 0,8-1,1 м; на ділянці Прута м. Чернівці-держкордон на 0,2-0,7 м.

- протягом 10 червня на Тисі біля м. Чоп на 2,0-2,5 м.

Крім того, 9-10 червня очікується проходження максимальних рівнів паводків:

- на р. Прут - м. Чернівці висотою 260-310 см над нулем поста;

- на Днiстрi - м.Залiщики (Тернопiльська обл.) висотою 370-410 см над нулем поста.

Нагадаємо, у п’ятницю, 9 червня, на сході України очікуються грози та сильний вітер.