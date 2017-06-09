Рятувальники попереджають про підвищення рівнів води на річках України
Протягом 9-10 червня на річках України очікується підвищення рівнів води.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
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Зокрема, продовження підйомів рівнів води у зв’язку з добіганням паводкової хвилі над рівнями на 08:00 9 червня очікується:
- протягом 9 червня на Тисі біля смт Вилок на 0,8-1,1 м; на ділянці Прута м. Чернівці-держкордон на 0,2-0,7 м.
- протягом 10 червня на Тисі біля м. Чоп на 2,0-2,5 м.
Крім того, 9-10 червня очікується проходження максимальних рівнів паводків:
- на р. Прут - м. Чернівці висотою 260-310 см над нулем поста;
- на Днiстрi - м.Залiщики (Тернопiльська обл.) висотою 370-410 см над нулем поста.
Нагадаємо, у п’ятницю, 9 червня, на сході України очікуються грози та сильний вітер.
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