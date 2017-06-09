Атмосферний фронт несе на схід України грози та шквали (карта)
Завтра на сході та півдні України очікуються грози та шквали.
Завтра, 10 червня, у східних та південних областях очікуються грози та шквали 15-20 м/с. Як повідомили УНІАН в Управлінні безпеки дорожнього руху ДПД Національної поліції України, за прогнозом синоптиків, у Луганській, Донецькій, Харківській, Сумській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму, вночі також в Одеській та Миколаївській областях грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с.
Погода на вихідні: в Україні буде тепло і майже без опадів (карта)
Поліція закликає учасників дорожнього руху бути максимально уважними та обережними. Користуватися пасками безпеки, дотримуватись безпечної дистанції, правил маневрування, не перевищувати швидкість, рухатися з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями.
"Красивий атмосферний фронт перетинає східну частину України. Десь дає дощі з грозами, десь - хмарки", - пише на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко, додаючи карту.
Як повідомляла Погода УНІАН, 9 червня на сході України оголосили штормове попередження.
Погода в Україні
-
Вінниця+25°... +17°
-
Дніпро+34°... +20°
-
Донецьк+34°... +18°
-
Житомир+25°... +17°
-
Запоріжжя+36°... +21°
-
Івано-Франківськ+23°... +16°
-
Київ+26°... +18°
-
Кіровоград+29°... +18°
-
Луганськ+35°... +21°
-
Луцьк+25°... +15°
-
Львів+23°... +15°
-
Миколаїв+29°... +18°
-
Одеса+28°... +17°
-
Полтава+31°... +19°
-
Рівне+25°... +15°
-
Сімферополь+28°... +17°
-
Суми+28°... +19°
-
Тернопіль+24°... +16°
-
Харків+29°... +21°
-
Херсон+29°... +19°
-
Хмельницький+24°... +16°
-
Черкаси+28°... +18°
-
Чернігів+27°... +17°
-
Чернівці+22°... +16°