Атмосферний фронт несе на схід України грози та шквали (карта)

18:37, 9 червня 2017
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Завтра на сході та півдні України очікуються грози та шквали.

На сході та півдні очікуються грози / фото УНІАН
На сході та півдні очікуються грози / фото УНІАН

Завтра, 10 червня, у східних та південних областях очікуються грози та шквали 15-20 м/с. Як повідомили УНІАН в Управлінні безпеки дорожнього руху ДПД Національної поліції України, за прогнозом синоптиків, у Луганській, Донецькій, Харківській, Сумській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму, вночі також в Одеській та Миколаївській областях грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с.

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Поліція закликає учасників дорожнього руху бути максимально уважними та обережними. Користуватися пасками безпеки, дотримуватись безпечної дистанції, правил маневрування, не перевищувати швидкість, рухатися з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями.

"Красивий атмосферний фронт перетинає східну частину України. Десь дає дощі з грозами, десь - хмарки", - пише на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко, додаючи карту.

facebook.com/tala.didenko
facebook.com/tala.didenko

Як повідомляла Погода УНІАН, 9 червня на сході України оголосили штормове попередження.

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