Над Азовським морем помітили незвичайне природне явище (відео)

Незвичайне природне явище називають "ранковою глорією".

У Херсонській області зняли на відео досить рідкісний метеорологічний феномен над Азовським морем. Незвичайне явище під назвою Morning Glory - "ранкова глорія" опубліковано на YouTube-каналі.

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Хмара має характерну форму рулона, часто вона формується на висоті 300 метрів над землею. Хмара рухається зі швидкістю 50-60 км за годину, від моря у напрямку до суші. Її довжина може досягати навіть 1000 км, затуляючи собою весь обрій.

"Таке явище як ранкова глорія - смуга хмари-рулону (roll cloud) - відоме завдяки Австралії, де в затоці Карпентарія воно спостерігається досить часто і має протяжність у сотні, а часом і тисячі кілометрів", - йдеться в описі до відео.

Раніше пасажир літака зняв незвичайне природне явище під час польоту над Канадою.