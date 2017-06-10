У КМДА попереджають киян про пориви вітру

До кінця доби 10 червня у столиці очікуються пориви вітру 15-18 м/с

Опадів сьогодні не очікується / фото УНІАН

В Києві найближчої години з утриманням до кінця доби очікуються пориви вітру 15-18 м/с.

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Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Український гідрометцентр.

«Найближчої години із утриманням до кінця доби 10 червня у столиці очікуються пориви вітру 15-18 м/с», - йдеться у повідомленні.

Синоптики також прогнозують сьогодні мінливу хмарність, без опадів, вітер північний, температуру вдень 21-23°С.