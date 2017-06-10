У КМДА попереджають киян про пориви вітру

13:21, 10 червня 2017
1997
0

До кінця доби 10 червня у столиці очікуються пориви вітру 15-18 м/с

фото УНІАН
Опадів сьогодні не очікується / фото УНІАН

В Києві найближчої години з утриманням до кінця доби очікуються пориви вітру 15-18 м/с.

Київ побив перший літній температурний рекорд

Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Український гідрометцентр.

«Найближчої години із утриманням до кінця доби 10 червня у столиці очікуються пориви вітру 15-18 м/с», - йдеться у повідомленні.

Синоптики також прогнозують сьогодні мінливу хмарність, без опадів, вітер північний, температуру вдень 21-23°С.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Кількість жертв повеней і зсувів у В'єтнамі досягла 22 Кількість жертв повеней і зсувів у В'єтнамі досягла 22
Погода на вихідні: Україну накриють зливи з грозами, на заході до + 16° (карта) Погода на вихідні: Україну накриють зливи з грозами, на заході до + 16° (карта)
На вулицях міст вирують ріки: в Греції сталися сильні повені (фото, відео) На вулицях міст вирують ріки: в Греції сталися сильні повені (фото, відео)
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку Синоптики попереджають про пожежну небезпеку
У Києві сьогодні дощ, температура до +28° У Києві сьогодні дощ, температура до +28°
В Україні сьогодні місцями зливи з грозами, на сході до + 37° (карта) В Україні сьогодні місцями зливи з грозами, на сході до + 37° (карта)
"Велика циклонічна депресія": синоптик попередила про значне похолодання, дощі та грози на вихідних "Велика циклонічна депресія": синоптик попередила про значне похолодання, дощі та грози на вихідних

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
74 %
752 мм
2.4 м/с
2 %
Стрічка новин