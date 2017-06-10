"Вихори, не характерні для РФ": у Росії вирував торнадо (фото, відео)

22:29, 10 червня 2017
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Після торнадо там пішов сильний дощ.

Південь Омської області Російської Федерації накрив торнадо. Про це пише "Омськ Live" на своїй сторінці у соцмережі.

Зазначається, що незвичайне природне явище напередодні близько 13:00 спостерігали жителі селища на кордоні з Казахстаном.

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"Воронка підійшла до селища, однак серйозної шкоди не завдала, зачепленими залишилися тільки дерева поруч з дорогою", - йдеться у повідомленні.

Після торнадо там пішов сильний дощ. "Подібні вихори не характерні для регіону, так і Росії у цілому", - додали в "Омськ Live".

Як повідомляв УНІАН, 29 травня у Москві та Підмосков'ї вирував потужний і найбільш руйнівний ураган за останні 100 років.

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