Херсонщиною пронісся потужний смерч (відео)

23:20, 10 червня 2017
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Смерч вирував у Голопристанському районі.

Херсонщиною пронісся потужний смерч. Величезний вихор зафіксували випадкові очевидці. Стихія знищила покинутий тік, де колись мололи зерно. Ніхто не постраждав, передає 24 канал.

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Смерч вирував у Голопристанському районі. Він розташований неподалік Чорного моря.

Заради деревини тут вирубують хвойні ліси. Їх висадили у 50-х роках, аби зупинити насування пісків з Олешківської пустелі. Однак через масову рубку дерев потужним вітрам просто немає де зупинитися.

Як повідомляла Погода УНІАН, у Херсонській області зняли на відео досить рідкісний метеорологічний феномен над Азовським морем - "ранкову глорію"

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