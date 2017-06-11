У Китаї після грози побачили місто, що ширяє у хмарах (відео)
У небі над Китаєм побачили літаюче місто, таке явище називається фата-моргана.
У Китаї у місті Унжун очевидці зафіксували літаюче місто, що з'явилося після сильної грози. Таке явище в цій країні спостерігають не вперше.
Вчені пояснили появу такого "хмарного" міста явищем, яке називається фата-моргана, передає Daily Mail.
Фата-моргана - це складне оптичне явище в атмосфері, що складається з декількох форм міражів, при якому віддалені об'єкти видно багаторазово або з різноманітними спотвореннями.
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Вона виникає в тих випадках, коли в нижніх шарах атмосфери утворюється (зазвичай внаслідок різниці температур) кілька шарів повітря різної щільності, що чергуються, й вони здатні давати дзеркальні відображення.
У результаті реально наявні об'єкти дають на горизонті або над ним по кілька спотворених зображень, які частково накладаються одне на одного і швидко змінюються у часі, що й створює химерну картину фата-моргани.
Як повідомляла Погода УНІАН, у Херсонській області зняли на відео досить рідкісний метеорологічний феномен над Азовським морем - "ранкову глорію".
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