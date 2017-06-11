У Росії випав град завбільшки з куряче яйце (фото)
У Ростовській області град побив вікна будинків і машин.
Всю міць стихії відчули мешканці хутора Вишнівка Кашарського району. Град досягав розміру курячого яйця, передає DonDay.ru.
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"Попередження МНС було дійсно більш ніж актуальним! Пережили жах! Град був розміром з голубине яйце, а деякі градини - як куряче. Вітер, напевно, був усі 30 м/с. Вікна (у кого були звичайні) вибиті, квітник ніби хто скосив. У такі моменти розумієш міць природи", - зазначають місцеві жителі.
Варто зазначити, що в Ростовській області оголошено штормове попередження. З 9 по 11 червня в Ростові та області очікуються грози, зливи і вітер до 25 метрів за секунду.
Як повідомляла Погода УНІАН, 10 червня південь Омської області Російської Федерації накрив торнадо.
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