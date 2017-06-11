У Росії випав град завбільшки з куряче яйце (фото)

У Ростовській області град побив вікна будинків і машин.

Всю міць стихії відчули мешканці хутора Вишнівка Кашарського району. Град досягав розміру курячого яйця, передає DonDay.ru.

Читайте також Херсонщиною пронісся потужний смерч (відео)

"Попередження МНС було дійсно більш ніж актуальним! Пережили жах! Град був розміром з голубине яйце, а деякі градини - як куряче. Вітер, напевно, був усі 30 м/с. Вікна (у кого були звичайні) вибиті, квітник ніби хто скосив. У такі моменти розумієш міць природи", - зазначають місцеві жителі.

Варто зазначити, що в Ростовській області оголошено штормове попередження. З 9 по 11 червня в Ростові та області очікуються грози, зливи і вітер до 25 метрів за секунду.

Як повідомляла Погода УНІАН, 10 червня південь Омської області Російської Федерації накрив торнадо.