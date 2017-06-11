Потужна злива затопила Сімферополь (фото, відео)

Деякі райони Сімферополя затоплені після зливи.

У Сімферополі через зливи підтоплені вулиці / instagram.com

В окупованому Сімферополі 10 червня внаслідок зливи затопленими виявилися деякі райони міста. Висота потоку в деяких місцях проїжджої частини перевищує кліренс автомобілів, передає Крим.Реалії.

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Злива в Сімферополі призвела до підтоплення деяких районів міста, але не спричинила надзвичайних ситуацій. Які саме райони опинилися під водою, не уточнюється.

У Сімферополі через зливи підтоплені вулиці / instagram.com

Водночас, користувачі соцмереж діляться відео й фото затопленого Сімферополя:

У Криму очікується підйом рівня води в річках на півтора метра з-за дощів https://t.co/Qio3W21pKM



фото - fb Влад Уральський#сімферополь pic.twitter.com/pH6zXySG7U — Крим. Реалії@krymrealii) June 10, 2017

У Криму очікується підйом рівня води в річках на півтора метра з-за дощів https://t.co/Qio3W21pKM



фото - fb Влад Уральський#сімферополь pic.twitter.com/pH6zXySG7U — Крим. Реалії@krymrealii) June 10, 2017