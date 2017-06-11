Потужна злива затопила Сімферополь (фото, відео)

06:46, 11 червня 2017
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Деякі райони Сімферополя затоплені після зливи.

У Сімферополі через зливи підтоплені вулиці / instagram.com
У Сімферополі через зливи підтоплені вулиці / instagram.com

В окупованому Сімферополі 10 червня внаслідок зливи затопленими виявилися деякі райони міста. Висота потоку в деяких місцях проїжджої частини перевищує кліренс автомобілів, передає Крим.Реалії.

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Злива в Сімферополі призвела до підтоплення деяких районів міста, але не спричинила надзвичайних ситуацій. Які саме райони опинилися під водою, не уточнюється.

У Сімферополі через зливи підтоплені вулиці / instagram.com
У Сімферополі через зливи підтоплені вулиці / instagram.com

Водночас, користувачі соцмереж діляться відео й фото затопленого Сімферополя:

#сімферополь #10июня#гделето

Допис, поширений Олександра Рибалка (@aleksandra_.rybak)

 

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