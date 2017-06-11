Потужна злива затопила Сімферополь (фото, відео)
Деякі райони Сімферополя затоплені після зливи.
В окупованому Сімферополі 10 червня внаслідок зливи затопленими виявилися деякі райони міста. Висота потоку в деяких місцях проїжджої частини перевищує кліренс автомобілів, передає Крим.Реалії.
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Злива в Сімферополі призвела до підтоплення деяких районів міста, але не спричинила надзвичайних ситуацій. Які саме райони опинилися під водою, не уточнюється.
Водночас, користувачі соцмереж діляться відео й фото затопленого Сімферополя:
У Криму очікується підйом рівня води в річках на півтора метра з-за дощів https://t.co/Qio3W21pKM— Крим. Реалії@krymrealii) June 10, 2017
фото - fb Влад Уральський#сімферополь pic.twitter.com/pH6zXySG7U
У Криму очікується підйом рівня води в річках на півтора метра з-за дощів https://t.co/Qio3W21pKM— Крим. Реалії@krymrealii) June 10, 2017
фото - fb Влад Уральський#сімферополь pic.twitter.com/pH6zXySG7U
Сімферополь тоне: негода зіпсувала жителів кримської столиці вихідний— Новини Сімферополя (@simnewsru) June 10, 2017
В останні два тижні погода не дуже радий https://t.co/oGpRrsEd2i pic.twitter.com/Oud2WFi94y
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