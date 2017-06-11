Синоптик розповіла, яка погода очікується в Україні напередодні робочого тижня (карта)

07:15, 11 червня 2017
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Жителів столиці сьогодні погода потішить - очікується +24.

У неділю в Україні буде сонячно, лише на заході очікується трохи дощу / фото 7-themes.com
У неділю в Україні буде сонячно, лише на заході очікується трохи дощу / фото 7-themes.com

В Україні у неділю, 11 червня, очікується тепла сонячна погода. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

"11 червня в Україні - красива погода. Помірно тепло, +20+26, трохи нижче на сході, до +18+22", - йдеться у її повідомленні.

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Синоптик прогнозує багато сонця, "багато красивих білих хмар" й трохи дощу на заході.

"У Києві без опадів, +24 градуси", - додала Діденко.

Як повідомляла Погода УНІАН, цими вихідними в Україні практично без опадів, у всіх регіонах потепліє.

facebook.com/tala.didenko
facebook.com/tala.didenko

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