Синоптик розповіла, яка погода очікується в Україні напередодні робочого тижня (карта)

Жителів столиці сьогодні погода потішить - очікується +24.

У неділю в Україні буде сонячно, лише на заході очікується трохи дощу / фото 7-themes.com

В Україні у неділю, 11 червня, очікується тепла сонячна погода. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

"11 червня в Україні - красива погода. Помірно тепло, +20+26, трохи нижче на сході, до +18+22", - йдеться у її повідомленні.

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Синоптик прогнозує багато сонця, "багато красивих білих хмар" й трохи дощу на заході.

"У Києві без опадів, +24 градуси", - додала Діденко.

Як повідомляла Погода УНІАН, цими вихідними в Україні практично без опадів, у всіх регіонах потепліє.