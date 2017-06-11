Гідрометцентр попередив про грозу на Київщині до кінця доби

У Київській області, за інформацією гідрометцентру, до кінця доби очікується гроза.

До кінця доби очікується гроза / фото УНІАН

У Київській області в найближчу годину з утриманням до кінця доби очікується гроза.

Про це повідомляє гідрометцентр.

Читайте також Своя Венеція: вулиці міста на Закарпатті після зливи перетворилися на ріки (фоторепортаж, відео)

Як повідомляв УНІАН, раніше синоптик Наталка Діденко зазначала, що в Україні у неділю, 11 червня, очікується тепла сонячна погода.

У Києві без опадів, +24 градуси", – повідомляла Діденко.