Гідрометцентр попередив про грозу на Київщині до кінця доби

19:45, 11 червня 2017
893
0

У Київській області, за інформацією гідрометцентру, до кінця доби очікується гроза.

До кінця доби очікується гроза / фото УНІАН
До кінця доби очікується гроза / фото УНІАН

У Київській області в найближчу годину з утриманням до кінця доби очікується гроза.

Про це повідомляє гідрометцентр.

Своя Венеція: вулиці міста на Закарпатті після зливи перетворилися на ріки (фоторепортаж, відео)

Як повідомляв УНІАН, раніше синоптик Наталка Діденко зазначала, що в Україні у неділю, 11 червня, очікується тепла сонячна погода.

У Києві без опадів, +24 градуси", – повідомляла Діденко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Кількість жертв повеней і зсувів у В'єтнамі досягла 22 Кількість жертв повеней і зсувів у В'єтнамі досягла 22
Погода на вихідні: Україну накриють зливи з грозами, на заході до + 16° (карта) Погода на вихідні: Україну накриють зливи з грозами, на заході до + 16° (карта)
На Балі вивергається вулкан Агунг, сотні жителів евакуйовані (фоторепортаж) На Балі вивергається вулкан Агунг, сотні жителів евакуйовані (фоторепортаж)
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку Синоптики попереджають про пожежну небезпеку
Грози, град та шквали: в Україні оголошено штормове попередження Грози, град та шквали: в Україні оголошено штормове попередження
Град, дощі та шквали: в Україні оголосили штормове попередження Град, дощі та шквали: в Україні оголосили штормове попередження
"Велика циклонічна депресія": синоптик попередила про значне похолодання, дощі та грози на вихідних "Велика циклонічна депресія": синоптик попередила про значне похолодання, дощі та грози на вихідних

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
74 %
752 мм
2.4 м/с
2 %
Стрічка новин