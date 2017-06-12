В Україні сьогодні буде тепло і без опадів (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 12 червня в Україні без опадів, на півдні потепліє до +28°.

Сьогодні В Україні без опадів / galleryua.com, viktort

На сході без опадів, температура вдень до +26°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +28°.

На заході України в понеділок хмарно з проясненнями, вдень найтепліше буде у Волинській області - до +27°.

У північних областях без опадів, температура до +27°. У центрі України мінлива хмарність. Температура вдень до +27°.

Прогноз на 12 червня / УНІАН

За народним прогнозом, 12 червня - день Ісакія Змійовика. За народним повір'ями, у цей день змії "ходять по лісах-станицях" і вбивати їх дуже небезпечно.

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