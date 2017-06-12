У Києві сьогодні вдень до +27°, без опадів

08:30, 12 червня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 12 червня, у столиці без опадів, вдень до +27°.

Сьогодні В Києві без опадів / holy-mozart.livejournal.com
Сьогодні в Києві без опадів / holy-mozart.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +27°, ввечері - до +22°. Вітер мінливий, до 4,4 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 04:46, а зайде о 21:09.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня в Україні без опадів, на півдні потеплішає до +28°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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