У результаті проливних дощів у Китаї загинули шість осіб

09:30, 12 червня 2017
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Не менше шести осіб загинули, троє пропали безвісти в результаті проливних дощів на півдні Китаю з 8 по 10 червня.

Иллюстарция / Reuters
Иллюстарция / Reuters

Так, в провінції Хубей 4 людини загинули, 2 числяться зниклими безвісти. Ще 2 людини загинули, одна пропала безвісти в місті Чунцин, передає Xinhua з посиланням на місцеву владу.

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У кількох містах провінції Хубей сильні зливи, які супроводжувалися штормовим вітром, викликали повені і зсуви. Загалом 171 будинок обвалився, близько 649 осіб були евакуйовані.

Також у провінції Чунцин понад 1300 осіб були евакуйовані через пошкодження житла.

Нагадаємо, не менше семи осіб загинули, шестеро пропали безвісти в результаті повені на північному сході Бразилії.

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