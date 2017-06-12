У результаті проливних дощів у Китаї загинули шість осіб
Не менше шести осіб загинули, троє пропали безвісти в результаті проливних дощів на півдні Китаю з 8 по 10 червня.
Так, в провінції Хубей 4 людини загинули, 2 числяться зниклими безвісти. Ще 2 людини загинули, одна пропала безвісти в місті Чунцин, передає Xinhua з посиланням на місцеву владу.
У результаті повеней на Шрі-Ланці загинули 177 осіб
У кількох містах провінції Хубей сильні зливи, які супроводжувалися штормовим вітром, викликали повені і зсуви. Загалом 171 будинок обвалився, близько 649 осіб були евакуйовані.
Також у провінції Чунцин понад 1300 осіб були евакуйовані через пошкодження житла.
Нагадаємо, не менше семи осіб загинули, шестеро пропали безвісти в результаті повені на північному сході Бразилії.
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