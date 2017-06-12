Рятувальники попереджають про пожежну небезпеку в Україні

10:30, 12 червня 2017
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Протягом 12-14 червня у багатьох регіонах України очікується пожежна небезпека 5 класу.

В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека / ДСНС
В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека / ДСНС

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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Так, 12-14 червня в Миколаївській, Черкаській, Херсонській, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській та Луганській областях переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Також по Київській області, крім північних районів, очікується пожежна небезпека 5 класу.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах.

Нагадаємо, 12 червня в Україні без опадів, на півдні потепліє до +28°.

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