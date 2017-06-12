У Чилі стався землетрус

11:27, 12 червня 2017
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У понеділок, 12 червня, у Чилі стався землетрус магнітудою 5,6.

У Чилі стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
У Чилі стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

На Гаваях стався землетрус магнітудою 5,3

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 58 км на північний захід від міста Ільяпель. Осередок землетрусу залягав на глибині 26 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у Перу 5 червня стався землетрус магнітудою 6,2. Підземні поштовхи докотилися до сусіднього Еквадору.

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