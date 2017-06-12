Погода на тиждень: у більшості регіонів України буде прохолодно і пройдуть дощі (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні практично кожен день будуть йти дощі, з середи трохи похолодає.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні практично без опадів. Найтепліше буде на півдні - до +30°. На півночі вдень до +24°, у східних та західних областях до +25°. У центрі синоптики обіцяють +27°.
У вівторок, 13 червня, на сході пройдуть дощі. Вдень на півдні до +31°, в інших регіонах +19°...+27°.
У середу, 14 червня, місцями пройдуть дощі з грозами. Вдень на півдні очікується до +27°.
У четвер в Україні практично без опадів. Вночі по країні +8°...+11°, вдень на півдні до +24°.
У п'ятницю без опадів. На півдні вдень до +28°, в інших регіонах +19°...+25°.
17 і 18 червня в Україні пройдуть дощі. У суботу вночі найпрохолодніше буде у Львівській області - до +9°, на решті території +10°...+15°. Вдень температура по країні +20°...+26°. У неділю вночі на заході до +8°, вдень в Україні +18°...+27°.
Народний прогноз
12 червня - день Ісакія Змійовика. За народним повір'ями, у цей день змії "ходять по лісах-станицях" і вбивати їх дуже небезпечно. 13 червня — Єремєєв. Ніч тепла — чекай доброго врожаю овочів. Вранці 13 червня туман — до грибного літа. Дощ йде 13 червня — урожай, за прикметами, буде небагатим.
В Україні сьогодні буде тепло і без опадів (карта)
14 червня — Устина і Харитона. Якщо піде дощ, то до кінця місяця.
15 червня — Никифора. Вітер 15 червня дме із заходу — найближчим часом буде похолодання. 16 червня — Луки. Придивлялися, звідки дме вітер: з півдня — яровим хороший ріст, з північного заходу- до негоди, мокрого літа, зі сходу — на хвороби. Дощ увесь день — буде багато грибів.
17 червня — Митрофана. Якщо вітер дме з півночі — буде погана погода. 18 червня — Дорофія. На сході сонця спостерігали за вітрами: якщо погода тепла і ясна — зерно буде великим.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +17°
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Дніпро+34°... +20°
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Донецьк+34°... +18°
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Житомир+25°... +17°
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Запоріжжя+36°... +21°
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Івано-Франківськ+23°... +16°
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Київ+26°... +18°
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Кіровоград+29°... +18°
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Луганськ+35°... +21°
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Луцьк+25°... +15°
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Львів+23°... +15°
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Миколаїв+29°... +18°
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Одеса+28°... +17°
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Полтава+31°... +19°
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Рівне+25°... +15°
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Сімферополь+28°... +17°
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Суми+28°... +19°
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Тернопіль+24°... +16°
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Харків+29°... +21°
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Херсон+29°... +19°
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Хмельницький+24°... +16°
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Черкаси+28°... +18°
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Чернігів+27°... +17°
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Чернівці+22°... +16°