У Шанхаї через дощі скасували більше 400 авіарейсів

13:00, 12 червня 2017
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Через сильні дощі у двох міжнародних аеропортах Шанхаю (Китай) скасували понад 400 рейсів.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Крім скасованих вильотів, було затримано більше 200, тривалість затримок становила мінімум 2-4 години, передає "РИА Новости" з посиланням на China aviation daily.

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Відзначається, що погодні умови позначилися також на роботи повітряних гаваней, розташованих поблизу з Шанхаєм міст Нанкін і Ханчжоу.

Нагадаємо, не менше шести людей загинули, троє пропали безвісти в результаті проливних дощів на півдні Китаю з 8 по 10 червня.

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