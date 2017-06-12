В Індонезії стався потужний землетрус

14:30, 12 червня 2017
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У понеділок, 12 червня, на південному узбережжі острова Ява в Індонезії стався землетрус магнітудою 6,3.

В Індонезії стався землетрус / CNN
В Індонезії стався землетрус / CNN

Про це повідомило Національне управління метеорології, кліматології і геофізики Індонезії, передає Xinhua.

У Чилі стався землетрус

Землетрус стався в 06:15 за часом Джакарти, епіцентр поштовхів знаходився в 179 км на південний захід від міста Сукабумі в провінції Західна Ява. Гіпоцентр залягав на глибині 10 км.

Відзначається, що в результаті підземних поштовхів ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у результаті землетрусу магнітудою 5,7 в провінції Північний Хорасан, що на північному сході Ірану, загинули три людини.

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