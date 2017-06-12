Схід Грузії постраждав від сильного дощу з градом

15:45, 12 червня 2017
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Сильний дощ з градом завдав шкоди Кахетинському регіону Грузії.

У Грузії пройшов сильний дощ з градом / Голос Карпат
У Грузії пройшов сильний дощ з градом / Голос Карпат

Особливо постраждав від граду Сагареджойський район, передає "Новини Грузії".

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У Сагареджо і прилеглих до нього селах град йшов близько 20 хвилин. Найбільше постраждало село Гіоргіцмінда, знищені посіви та виноградники.

Відзначається, що в масштабі Кахетинського регіону мобілізовані муніципальні мобільні групи. Розмір збитків, завданих негодою, уточнюється.

Нагадаємо, у Росії випав град розміром з куряче яйце.

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