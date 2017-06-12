Завтра у багатьох регіонах України похолодає, на сході пройдуть дощі (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, 13 червня у багатьох регіонах України похолодає, на сході пройдуть дощі.

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На сході пройдуть дощі, температура вдень до +27°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода, температура до +31°.

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На заході України у вівторок без опадів. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області – до +24°.

У північних областях хмарно з проясненнями, температура - до +21°. У центрі України місцями пройдуть дощі, температура вдень до +26°.

За народним прогнозом, 13 червня — Єремія. Ніч тепла — чекай доброго врожаю овочів. Вранці 13 червня туман —до грибного літа. Дощ йде 13 червня — урожай, за прикметами, буде небагатим.

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