Завтра у багатьох регіонах України похолодає, на сході пройдуть дощі (відеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, 13 червня у багатьох регіонах України похолодає, на сході пройдуть дощі.
На сході пройдуть дощі, температура вдень до +27°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода, температура до +31°.
Погода на тиждень: у більшості регіонів України буде прохолодно і пройдуть дощі (карта)
На заході України у вівторок без опадів. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області – до +24°.
У північних областях хмарно з проясненнями, температура - до +21°. У центрі України місцями пройдуть дощі, температура вдень до +26°.
За народним прогнозом, 13 червня — Єремія. Ніч тепла — чекай доброго врожаю овочів. Вранці 13 червня туман —до грибного літа. Дощ йде 13 червня — урожай, за прикметами, буде небагатим.
Прогноз погоди в Україні на вівторок, 13 червня
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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