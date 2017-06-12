У Києві завтра до +21°, без опадів
Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 13 червня, у столиці без опадів, вдень до +21°.
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +21°, ввечері - до +18°. Вітер мінливий, до 8.0 м/с.
Погода на тиждень: у більшості регіонів України буде прохолодно і пройдуть дощі (карта)
Сонце в столиці зійде у 04:46, а зайде о 21:09.
Як повідомляв УНІАН, 13 червня в більшості регіонів України збережеться тепла погода, на сході пройдуть дощі.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Вінниця+25°... +17°
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Дніпро+34°... +20°
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Донецьк+34°... +18°
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Житомир+25°... +17°
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Запоріжжя+36°... +21°
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Івано-Франківськ+23°... +16°
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Київ+26°... +18°
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Кіровоград+29°... +18°
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Луганськ+35°... +21°
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Луцьк+25°... +15°
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Львів+23°... +15°
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Миколаїв+29°... +18°
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Одеса+28°... +17°
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Полтава+31°... +19°
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Рівне+25°... +15°
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Сімферополь+28°... +17°
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Суми+28°... +19°
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Тернопіль+24°... +16°
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