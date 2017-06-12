У Києві завтра до +21°, без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 13 червня, у столиці без опадів, вдень до +21°.

У Києві завтра без опадів / holy-mozart.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +21°, ввечері - до +18°. Вітер мінливий, до 8.0 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 04:46, а зайде о 21:09.

Як повідомляв УНІАН, 13 червня в більшості регіонів України збережеться тепла погода, на сході пройдуть дощі.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.