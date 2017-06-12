Землетрус в Егейському морі: на Лесбосі пошкоджені десятки будинків (фоторепортаж)

20:20, 12 червня 2017
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Поштовхи відчули жителі Стамбула і сусідніх провінцій.

Через землетрус, що стався у понеділок, 12 червня, в Егейському морі, десятки будинків були пошкоджені, щонайменше двом людям знадобилась допомога медиків. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Ekathimerini.

Грецький острів Лесбос сколихнув землетрус магнітудою 6,1 бала за шкалою Рихтера. За попередніми оцінками інституту геодинаміки, епіцентр землетрусу знаходився на глибині 10 кілометрів, що для цієї місцевості не рідкість.

За попередніми даними, десятки будинків були серйозно пошкоджені у селі Вріса у південній частині острова. Одна жінка потрапила у пастку будівельного сміття. Двоє людей потребували допомоги медиків. 

В Індонезії стався потужний землетрус

Пошкоджень зазнали також старі та нові будинки у селі Пломарі. За повідомленням, щонайменше два будинки зруйновані повністю. Через землетрус стався зсув землі, який заблокував головну дорогу населеного пункту. Було пошкоджено також дзвін сільської церкви.

Нагадаємо, землетрус магнітудою 6,2 бала стався у Егейському морі 12 червня пообіді. Поштовхи відчували жителі Стамбула та сусідніх провінцій, однак про руйнування у Туреччині повідомлень не надходило. 

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