Сьогодні у багатьох регіонах України очікується прохолодна погода, на сході пройдуть дощі (карта)

08:03, 13 червня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 13 червня, на сході України пройдуть дощі, у багатьох регіонах буде прохолодно.

На сході сьогодні пройдуть дощі / tivasyk.info
На сході сьогодні пройдуть дощі / tivasyk.info

На сході пройдуть дощі, температура вдень до +27°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +31°.

На заході України у вівторок хмарно з проясненнями, вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +24°.

У північних областях без опадів, температура до +21°. У центрі України місцями пройдуть дощі. Температура вдень до +26°.

Прогноз на 13 червня / УНІАН
Прогноз на 13 червня / УНІАН

За народним прогнозом, 13 червня — Єремії. Ніч тепла — чекай доброго врожаю овочів. Вранці 13 червня туман — до грибного літа. Дощ йде 13 червня — урожай, за прикметами, буде небагатим.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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