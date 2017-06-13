Сьогодні у багатьох регіонах України очікується прохолодна погода, на сході пройдуть дощі (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 13 червня, на сході України пройдуть дощі, у багатьох регіонах буде прохолодно.

На сході сьогодні пройдуть дощі / tivasyk.info

На сході пройдуть дощі, температура вдень до +27°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +31°.

На заході України у вівторок хмарно з проясненнями, вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +24°.

У північних областях без опадів, температура до +21°. У центрі України місцями пройдуть дощі. Температура вдень до +26°.

Прогноз на 13 червня / УНІАН

За народним прогнозом, 13 червня — Єремії. Ніч тепла — чекай доброго врожаю овочів. Вранці 13 червня туман — до грибного літа. Дощ йде 13 червня — урожай, за прикметами, буде небагатим.

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