У Києві сьогодні без опадів, вдень до +21°

08:30, 13 червня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 13 червня у столиці без опадів, вдень до +21°.

Сьогодні В Києві без опадів / holy-mozart.livejournal.com
Сьогодні в Києві без опадів / holy-mozart.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +21°, ввечері - до +19°. Вітер мінливий, до 7.7 м/с.

Погода на тиждень: у більшості регіонів України буде прохолодно і пройдуть дощі (карта)

Сонце в столиці зійшло у 04:46, а зайде о 21:09.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 13 червня, на сході України пройдуть дощі, у багатьох регіонах буде прохолодно.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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