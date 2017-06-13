В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека - ДСНС

09:34, 13 червня 2017
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До 15 червня у багатьох регіонах України очікується пожежна небезпека 5 класу.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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Зокрема, 13-14 червня в Миколаївській, Черкаській, Херсонській, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській та Луганській областях переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Також 13-15 червня по Київській області, крім північних районів очікується пожежна небезпека 5 класу.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах.

Нагадаємо, у вівторок, 13 червня, на сході України пройдуть дощі, у багатьох регіонах буде прохолодно.

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