У результаті землетрусу в Егейському морі постраждали більше 10 осіб (відео)

У результаті землетрусу біля грецького східного острова Лесбос одна людина загинула, 11 отримали травми.

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На острові Лесбос також зруйновані деякі будинки, передає Xinhua з посиланням на місцеву владу.

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Землетрус магнітудою 6,1 стався 12 червня о 15:28 за місцевим часом, епіцентр стихії знаходився в 35 км на північний захід від Мітіліні - адміністративного центру острова Лесбос, вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км

Підземні поштовхи також відчувалися в Афінах, що знаходяться в 270 км на північний захід від Мітіліні.

За даними місцевої влади, найсерйозніші пошкодження отримало селище Вріса. Тут майже половина будинків були зруйновані, усі жертви землетрусу - жителі цього селища.