У результаті землетрусу в Егейському морі постраждали більше 10 осіб (відео)

10:30, 13 червня 2017
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У результаті землетрусу біля грецького східного острова Лесбос одна людина загинула, 11 отримали травми.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

На острові Лесбос також зруйновані деякі будинки, передає Xinhua з посиланням на місцеву владу.

В Індонезії стався потужний землетрус

Землетрус магнітудою 6,1 стався 12 червня о 15:28 за місцевим часом, епіцентр стихії знаходився в 35 км на північний захід від Мітіліні - адміністративного центру острова Лесбос, вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км

Підземні поштовхи також відчувалися в Афінах, що знаходяться в 270 км на північний захід від Мітіліні.

За даними місцевої влади, найсерйозніші пошкодження отримало селище Вріса. Тут майже половина будинків були зруйновані, усі жертви землетрусу - жителі цього селища.

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