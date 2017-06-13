Китай готується до тайфуну "Мербок"
У Китаї оголосили "синій" рівень небезпеки у зв'язку з наближенням до південного узбережжя тайфуну "Мербок".
За прогнозами метеорологів, "Мербок" незабаром накриє прибережні райони між містами Чжухай і Шаньтоу провінції Гуандун, передає Xinhua.
У Бразилії в результаті потужних повеней загинули семеро людей
Очікується, що незабаром після виходу на сушу тайфун ослабне. У вівторок, 13 червня, у деяких районах Південно-Китайського моря і східному приморському районі провінції Гуандун очікується сильний вітер.
У Китаї діє чотирирівнева система оповіщення про несприятливі погодні умови, в якій рівень небезпеки в порядку зростання позначається синім, жовтим, оранжевим і червоним кольорами.
Нагадаємо, не менше шести людей загинули, троє пропали безвісти в результаті проливних дощів на півдні Китаю з 8 по 10 червня.
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