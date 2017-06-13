Китай готується до тайфуну "Мербок"

11:29, 13 червня 2017
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У Китаї оголосили "синій" рівень небезпеки у зв'язку з наближенням до південного узбережжя тайфуну "Мербок".

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

За прогнозами метеорологів, "Мербок" незабаром накриє прибережні райони між містами Чжухай і Шаньтоу провінції Гуандун, передає Xinhua.

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Очікується, що незабаром після виходу на сушу тайфун ослабне. У вівторок, 13 червня, у деяких районах Південно-Китайського моря і східному приморському районі провінції Гуандун очікується сильний вітер.

У Китаї діє чотирирівнева система оповіщення про несприятливі погодні умови, в якій рівень небезпеки в порядку зростання позначається синім, жовтим, оранжевим і червоним кольорами.

Нагадаємо, не менше шести людей загинули, троє пропали безвісти в результаті проливних дощів на півдні Китаю з 8 по 10 червня.

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