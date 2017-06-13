Гватемалу "струсив" землетрус магнітудою 4,9

У вівторок, 13 червня, у Гватемалі стався землетрус магнітудою 4,9.

У Гватемалі стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 69 км на південний захід від міста Чамперіко. Осередок землетрусу залягав на глибині 36 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті землетрусу біля грецького східного острова Лесбос одна людина загинула, 11 отримали травми