Гватемалу "струсив" землетрус магнітудою 4,9

12:27, 13 червня 2017
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У вівторок, 13 червня, у Гватемалі стався землетрус магнітудою 4,9.

У Гватемалі стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
У Гватемалі стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Землетрус в Егейському морі: на Лесбосі пошкоджені десятки будинків (фоторепортаж)

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 69 км на південний захід від міста Чамперіко. Осередок землетрусу залягав на глибині 36 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті землетрусу біля грецького східного острова Лесбос одна людина загинула, 11 отримали травми

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