У Києві до 15 червня утримається пожежна небезпека

13:24, 13 червня 2017
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До 15 червня у столиці очікується надзвичайна пожежна небезпека.

фото ДСНС
У Києві очікується пожежна небезпека / ДСНС

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА) з посиланням на Український гідрометцентр.

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"13 червня у столиці утримається висока пожежна небезпека 4 класу, а 14-15 червня – надзвичайна пожежна небезпека 5 класу", - йдеться в повідомленні.

Фахівці закликають киян максимально обережно поводитися з вогнем, особливо в лісопаркових зонах.

Якщо ви опинилися в осередку пожежі:

- не панікуйте та не приймайте поспішних необдуманих рішень;

- не тікайте від полум’я, що швидко наближається, у протилежний від вогню бік, долайте крайку вогню проти вітру, закривши голову та обличчя одягом;

- з небезпечної зони, до якої наближається полум’я, виходьте швидко, перпендикулярно напрямку поширення вогню;

- якщо втекти від пожежі неможливо, то вийдіть на відкриту місцевість або галявину, ввійдіть у водойму або накрийтесь мокрим одягом і дихайте повітрям, що над самою поверхнею землі (тут воно менш задимлене); рот і ніс при цьому прикривайте одягом чи шматком будь-якої тканини;

- гасити полум’я невеликих низових пожеж можна, забиваючи його гілками листяних порід дерев, заливаючи водою, закидаючи вологим ґрунтом та затоптуючи ногами;

- під час гасіння пожежі не відходьте далеко від доріг і просік, не випускайте з виду інших учасників гасіння пожежі, підтримуйте з ними зв’язок за допомогою голосу;

- будьте обережні в місцях горіння високих дерев, вони можуть завалитися і травмувати вас;

- особливо будьте обережні у місцях торф’яних пожеж, враховуйте, що там можуть створюватися глибокі вирви, тому рухайтеся, за можливості, перевіряючи палицею глибину шару, що вигорів;

- після виходу із осередку пожежі повідомте місцеві органи влади та пожежну службу про місце, розміри та характер пожежі.

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