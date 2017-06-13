Синоптики розповіли про погодні примхи у травні-червні й спрогнозували справжню спеку
Останнім часом погода не перестає дивувати українців. На зміну травня, що відзначився морозами й снігом, прийшов нестійкий червень, який, судячи з прогнозів на найближчі дні, далекий від літньої спеки.
Про те, коли в Україну прийде сезонна спека і чи були погодною аномалією тривалі холоди наприкінці весни-початку літа, розповів "Обозреватель".
У Гідрометеорологічному центрі України у примхах погоди не бачать нічого незвичайного.
"У місячному розподілі температур для травня й червня істотних змін не відбулося. Якою вона була 50 років тому у ці місяці, так приблизно такою і залишилася. Водночас температура в липні і в серпні за останні десятиріччя підвищилася до 2 градусів", - розповів начальник Гідрометцентру Микола Кульбіда.
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Таким чином, зазначив головний синоптик країни, справжньої спеки потрібно очікувати в другому й третьому місяці літа.
За словами начальника відділу кліматології Центральної геофізичної обсерваторії Олени Доніч, середня температура в травні по Києву була в межах кліматичної норми – 15,3 градуси тепла, в той час як перша декада червня взагалі тепліша від норми на 1 градус.
Таким чином, вважають експерти, яким би слизьким не здавався кінець весни – початку літа, нічого аномального в цьому немає.
Як повідомляла Погода УНІАН, в цілому літо буде "середньостатистичним", без особливої жари, дощів пройде достатньо. Але, як і рік тому, варто очікувати раптових потеплінь й різких похолодань.
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