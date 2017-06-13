У Києві оголосили штормове попередження

14:23, 13 червня 2017
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До кінця доби 13 червня у Києві очікується сильний вітер.

У Києві очікується сильний вітер / Югополис
У Києві очікується сильний вітер / Югополис

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

Сьогодні у багатьох регіонах України очікується прохолодна погода, на сході пройдуть дощі (карта)

Так, у найближчу годину до кінця доби 13 червня у столиці очікуються пориви вітру 15-18 м/с.

Як повідомлялося раніше, до 15 червня у столиці очікується надзвичайна пожежна небезпека. Зорема, 13 червня у столиці утримається висока пожежна небезпека 4 класу, а 14-15 червня – надзвичайна пожежна небезпека 5 класу.

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