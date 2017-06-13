Жертвами зсувів у Бангладеш стали понад 60 осіб

У результаті проливних дощів, які призвели до зсувів, у Бангладеш загинула 61 людина, десятки пропали безвісти.

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Рятувальники зараз намагаються дістатися до затоплених районів та ліквідовують наслідки зсувів, передає BBC.

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Місцева влада побоюється, що число загиблих може істотно зрости.

У деяких районах країни через розгул стихії немає електрики та мобільного зв'язку.

Кілька людей загинули в окрузі Рангаматі недалеко від кордону з Індією, після того як їх будинки виявилися похованими під обвалами.

Наголошується, що серед загиблих - п'ятеро військових, які розчищали дорогу в Рангаматі від наслідків катаклізму, коли стався ще один зсув ґрунту.

Через негоду порушено рух транспорту в столиці країни місті Дакка і головному портовому місті Чіттагонге.

Нагадаємо, у результаті сходу зсуву в провінції Південний Сулавесі (Індонезія) загинули сім осіб.