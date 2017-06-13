В Україні завтра буде прохолодно і з дощами (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 14 червня, в Україні місцями пройдуть дощі, у більшості регіонів очікується прохолодна погода.

Завтра в Україні місцями пройдуть дощі / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +24°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода, температура до +26°.

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На заході України місцями пройдуть дощі. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області – до +21°.

У північних областях очікуються опади, температура - до +19°. У центрі України хмарно з проясненнями, температура вдень до +22°.

За народним прогнозом, 14 червня — Устина і Харитона. Якщо піде дощ, то до кінця місяця.

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