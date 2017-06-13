У Києві завтра без опадів, удень до +19°

Згідно з даними Погода УНІАН, 14 червня у столиці без опадів, удень до +19°.

У Києві завтра без опадів / tov-tob.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +19°, ввечері - до +17°. Вітер західний та північно-західний, до 7.5 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 04:45, а зайде в 21:10.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 14 червня, в Україні місцями пройдуть дощі, в більшості регіонів очікується прохолодна погода.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.