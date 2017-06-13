Деякі з дерев повиривало з корінням.

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У Сумах внаслідок сильного буревію пошкоджено будівлі та повалено десятки дерев.

Як передає кореспондент УНІАН, негода, що супроводжувалася шквальними поривами вітру та зливою, тривала близько 20 хвилин.

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У Facebook користувачі повідомляють про значні пошкодження. Зокрема, буревій повалив білборд на вулиці 20-річчя Перемоги, на вул. Олександра Олеся сильних поривів вітру не витримала електроопора, яка під час падіння перекрила дорогу та обірвала комунікації, а з даху 5-поверхового житлового будинку №50 по вул. Кондратьєва зірвало покрівлю.

Крім того, по всьому місту були повалені десятки дерев, деякі з них повиривало з корінням.

Також у помешканнях городян повибивало шибки.

У прес-службі управління з надзвичайних ситуацій Сумської міськради обсяг завданих негодою пошкоджень пообіцяли оприлюднити завтра.