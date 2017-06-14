В Україні сьогодні очікується прохолодна погода, місцями пройдуть дощі (карта)

08:00, 14 червня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 14 червня в Україні місцями пройдуть дощі, у багатьох регіонах буде прохолодно.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

На сході без опадів, температура вдень до +24°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +26°.

На заході України місцями пройдуть дощі, вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +21°.

У північних областях очікуються опади, температура до +19°. У центрі України мінлива хмарність. Температура вдень до +22°.

Прогноз на 14 червня / УНІАН
Прогноз на 14 червня / УНІАН

За народним прогнозом, 14 червня — Устина і Харитона. Якщо піде дощ, то до кінця місяця.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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