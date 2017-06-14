У Києві сьогодні пройде дощ, удень до +19°

08:30, 14 червня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 14 червня, у столиці пройде дощ, удень до +19°.

У Києві сьогодні пройде дощ / lifekiev.com
У Києві сьогодні пройде дощ / lifekiev.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +19°, ввечері - до +16°. Вітер західний та північно-західний, до 8.1 м/с.

У Києві оголосили штормове попередження

Сонце в столиці зійшло у 04:45, а зайде в 21:10.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня в Україні місцями пройдуть дощі, у багатьох регіонах буде прохолодно.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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