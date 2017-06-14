Біля берегів Вануату стався потужний землетрус

У середу, 14 червня, біля берегів Вануату стався землетрус магнітудою 5,8.

Біля берегів Вануату стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 70 км на південний схід від міста Порт-Віла. Осередок землетрусу залягав на глибині 23,3 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті землетрусу біля грецького східного острова Лесбос одна людина загинула, 11 отримали травми.