У результаті тайфуну "Мербок" у Китаї постраждали понад 28 тисяч людей

10:31, 14 червня 2017
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На півдні Китаю через тайфун "Мербок" постраждали 28,6 тисяч осіб.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Про це повідомляє Xinhua з посиланням на Управління цивільної адміністрації провінції Гуандун.

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Під впливом тайфуну в районі дельти річки Чжуцзян і в окремих місцях на сході провінції Гуандун пройшли проливні дощі, в окремих випадках - з грозою.

В одному лише повіті Хуейдун 28,6 тисяч людей постраждали в тій чи іншій мірі від лиха. Крім того, у результаті сильних дощів постраждали близько 3000 га сільгоспугідь.

Нагадаємо, не менше шести осіб загинули, троє пропали безвісти в результаті проливних дощів на півдні Китаю з 8 по 10 червня.

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