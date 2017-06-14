Жителів Києва та області попереджають про сильний вітер

11:34, 14 червня 2017
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До кінця доби 14 червня у Києві та Київській області очікується сильний вітер.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

В Україні сьогодні очікується прохолодна погода, місцями пройдуть дощі (карта)

"У найближчу годину і  до кінця доби 14 червня по Києву та Київській області  пориви вітру 15-18 м/с", - йдеться в повідомленні. 

Раніше повідомлялося, що у середу, 14 червня, у столиці пройде дощ. Температура повітря вдень +19°, ввечері - до +16°

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