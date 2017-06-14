Рятувальники попереджають про пожежну небезпеку в Україні

Протягом 14-15 червня у багатьох областях України очікується пожежна небезпека 5 класу.

В Україні очікується пожежна небезпека / ДСНС

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, 14 червня в Миколаївській, Черкаській, Херсонській, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській та Луганській областях переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

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Також 14-15 червня по Києву та області переважатиме пожежна небезпека 5 класу.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах.

Нагадаємо, 14 червня в Україні місцями пройдуть дощі, у багатьох регіонах буде прохолодно.