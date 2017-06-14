На Дніпропетровщині оголосили надзвичайну пожежну небезпеку

Незважаючи на зниження температури повітря, з 13 по 16 червня по Дніпропетровській області оголошено штормове попередження.

На всій території області очікується надзвичайна пожежна небезпека 5 класу / фото ДСНС

Незважаючи на зниження температури повітря, з 13 по 16 червня по Дніпропетровській області оголошено штормове попередження, пов'язане з надзвичайною пожежною небезпекою. Про це повідомляє 0564.ua з посиланням на начальника головного управління ДСНС Андрія Кульбача в Facebook.

Згідно його повідомлення, на всій території області очікується надзвичайна пожежна небезпека 5 класу.

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В цей період існує висока ймовірність загоряння трави, лісових масивів, легкозаймистих предметів.

У зв'язку з цим співробітники ГУ ДСНС закликають жителів області до обережного поводження з вогнем. Також проводяться рейди у місця масового відпочинку.