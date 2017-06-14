Жертвами повеней в Індії стали 12 осіб

13:27, 14 червня 2017
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Не менше 12 осіб загинули, кілька зникли безвісти в результаті повеней в Індії.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Проливні дощі призвели до повеней в штатах Мізорам і Ассам на північному сході Індії, передає Xinhua з посиланням на місцевого чиновника.

У Бразилії в результаті потужних повеней загинули семеро людей

"Повені зруйнували 350 будинків у Мізорамі біля кордону з Бангладеш і М'янмою, близько 10 людей загинули в окрузі Лунглеї, ще близько 10 осіб пропали безвісти", - йдеться в повідомленні.

У найбільшому місті штату Ассам Гувахаті двох осіб, у тому числі дитину, вбило струмом.

Нагадаємо, на півдні Китаю через тайфун "Мербок" постраждали 28,6 тисяч осіб.

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